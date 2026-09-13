法国常驻日内瓦联合国代表团说，对此前在社交媒体上批评美国人权状况一事感到“遗憾”。这条帖子引发了外交纠纷，导致法国驻华盛顿新任大使的履新进程受阻。

路透社报道，7月下旬，法国代表团曾在社媒X上发文，批评美国与俄罗斯、朝鲜等国一道，投票反对延长联合国人权事务高级专员图尔克的任期。

这一言论激怒了美方，美方随后在法国代表发言时退出了联合国安理会会议。据消息人士透露，美方当时还考虑阻挠法国提名的新任驻华盛顿大使人选。

法国常驻日内瓦联合国代表团说：“代表团对7月25日在X平台上发布的那条质疑美国人权承诺的帖子感到遗憾。”

代表团在英文声明中指出，双方的分歧“仅涉及一次投票，而非关于捍卫人权本身”。

法国外交部拒绝作出进一步评论。

针对路透社的置评请求，美国国务院一位官员回应称：“我们注意到并赞赏法国的声明，期待双方携手合作，进一步推进共同的价值观与利益。”

这一表态或能推进法国提名的驻美大使人选奥雷利安·勒舍瓦利耶（Aurelien Lechevallier）获得美方批准。

勒舍瓦利耶曾任爱丽舍宫幕僚，目前担任外交部长巴罗的幕僚长。据消息人士透露，巴黎方面原计划让他于9月上任。