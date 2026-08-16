西班牙政府星期天（9月13日）说，7月份进入并滞留在休达的移民中，已有超过5300人在近一个多月内返回摩洛哥。

路透社报道，7月30日和31日，超过7万名移民在一次史无前例的冲破封锁行动中进入休达，尽管大多数人在随后的几个小时内便返回了摩洛哥。

政府不得不对滞留数周的数千名移民进行身份核实，以确认其是否符合寻求庇护的资格；此外，无人陪伴的儿童也不能被直接驱逐出境。

负责领导政府应对工作的托雷斯在社交媒体上发布视频称，自8月10日以来，已有5321人“自愿返回”摩洛哥。

托雷斯补充说，有90人“放弃”了国际保护申请，另有“近1000人正在进行登记，以便完成遣返程序”。

他并未透露在上述人员返回后，仍滞留在休达的移民人数，这一数字一直是左翼中央政府与由保守派执政的休达地方政府之间争议的焦点。

来自主要反对党右翼“人民党”的休达领导人维瓦斯星期五（11日）称，滞留人数为1.3万人，政府的估算数字则要低得多。

由于移民持续在海滩露营、露宿街头，当地居民频频举行抗议活动，指责政府在人道主义危机面前对这座不堪重负的城市置之不理。

西班牙移民事务部门星期天宣布，将增设864个临时移民安置床位，总数达到约4300个，并计划不久提升至6000个。