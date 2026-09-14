日本自民党等政党支持的冲绳首府那霸市前副市长古谢玄太确定当选冲绳县知事。

新华社引述日本放送协会（NHK）报道，星期天（9月13日）举行的冲绳县知事选举，被日本媒体普遍称为“保守与革新的对决”，在日本国内受到较高关注。

此次共有六人参选，但舆论关注主要集中在古谢玄太和现任冲绳县知事玉城丹尼身上。古谢玄太获得自民党、日本维新会、国民民主党、参政党等保守势力支持，玉城丹尼则获得立宪民主党、日本共产党、社民党等革新势力支持。

美军基地搬迁是此次选举焦点议题之一。

寻求第三个任期的玉城丹尼（66岁），在星期天（9月13日）举行的冲绳县知事选举中落败。（法新社）

据日本《每日新闻》报道，玉城丹尼反对把美国海军陆战队普天间航空基地从宜野湾市区搬迁至名护市边野古地区，主张日本政府不应在西南诸岛进一步加强自卫队部署，并反对日美联合军事演习。

古谢玄太则支持现行搬迁计划，并主张加强与日本中央政府的协调合作。

长期以来，美国驻军的飞机噪音、安全事故、犯罪等问题让冲绳民众饱受其害。

1996年，日本和美国政府商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至冲绳县名护市边野古，新基地需要填海造地并新建飞机跑道。冲绳民众一直强烈反对美军基地在县内搬迁，要求美军基地彻底迁出冲绳县。

2014年当选冲绳县知事的翁长雄志明确反对美军基地搬至边野古，其继任者玉城丹尼延续这一立场。

日媒分析认为，此次古谢玄太当选意味着冲绳县政府时隔12年将转向支持美军基地搬至边野古。日本政府今后将继续推进相关计划，并在其以所谓“应对危机”为名推进西南诸岛军事化过程中让冲绳承担更重要角色。