美国三大人工智能（AI）巨头一致支持放缓AI发展步伐后，美国总统特朗普为政府采取“最低限度监管”策略辩护，重申与中国竞争是关键所在。

《华尔街日报》报道，特朗普星期天（9月13日）在爱尔兰对记者说：“我们可以设置安全护栏，可以采取这个那个措施，但我认为有许多负面力量正在炒作这个问题。而且他们提出的那些情况根本不会发生。”

特朗普重申，美国必须在发展AI方面跑赢中国，称“赢得AI者赢得天下”。

特朗普的这番表态，为科技界“放缓AI发展”的诉求打上了一个大大的问号。

Anthropic首席执行官阿莫迪12日在个人博客撰文说，AI发展出更强的自我迭代能力，以及最近OpenAI智能体私自入侵Hugging Face的事件，让他对AI发展的速度以及可能带来的问题产生担忧。

他表示必须放慢提升AI模型能力的步伐，这不代表停止模型训练或技术进步，而是要确保企业投入足够时间，让模型符合安全要求并采取防护措施。他同时也说，任何举措都必须兼顾竞争现实，不能让美国在与中国的竞争中失去优势，否则可能面临国家安全风险。

阿莫迪建议，AI公司应自发合作制定统一的安全标准，并支持政府参与及展开政府间合作。

OpenAI首席执行官奥尔特曼已承诺会采纳这个建议；拥有xAI的美国首富马斯克也表达了支持。

AI企业高管认为，政府的支持将有助于推动这一倡议，因为这能给企业吃下一颗“定心丸”，确保这种协同合作不会违反反垄断法或引发其他问题。

然而，曾担任特朗普政府AI顾问的风险投资家萨克斯（David Sacks）13日晚在X平台说，如果被视为引领AI发展的OpenAI和Anthropic同意进行协调，那就根本不需要政府的介入。

萨克斯发文说：“别再假装你们需要征得任何人的同意了，放手调控前沿技术的发展速度吧，规矩本来就是你们定的。”

共和党籍的美国众议院议长约翰逊表示，国会在出台针对AI的重大新规之前应保持审慎，称相关监管框架需与企业共同规划。

约翰逊透露，他与特朗普探讨过召集顶尖AI企业首席执行官开会，以协调采取恰当的应对措施。不过AI高管在AI监管问题上很少能完全意见一致。