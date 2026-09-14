美国总统特朗普在结束对爱尔兰的48小时非正式访问时宣布，取消针对爱尔兰威士忌征收的所有关税。

这项关税属于美国对所有欧盟出口美国的葡萄酒和烈酒所征收的关税范畴。

路透社报道，特朗普星期天（9月13日）在他家族拥有的球场举行的高尔夫锦标赛上，向现场的爱尔兰高尔夫球迷宣布这一消息。

特朗普说：“（爱尔兰）总理和我谈了这件事，高尔夫球手劳瑞（Shane Lowry）也跟我谈过，大家一直缠着我问：‘你能帮忙吗？现在的情况太不公平。问我能不能把爱尔兰威士忌的关税取消？’”

特朗普接着说：“所以，我谨代表美利坚合众国宣布，取消针对爱尔兰威士忌的关税。”现场随即响起热烈的欢呼声。

根据去年美国与欧盟达成的贸易协议，大部分欧盟商品被征收15%的关税，出口到美国的葡萄酒和烈酒也被纳入其中。美国最高法院于今年2月推翻特朗普政府援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的全球对等关税及相关大规模关税措施后，根据调整后的税率，爱尔兰威士忌及来自欧盟的其他商品通常须缴纳10%的关税。

爱尔兰威士忌协会（IWA）对特朗普取消爱尔兰威士忌的关税表示欢迎，并将继续与欧盟及美国的对应机构合作，以争取恢复所有酒类的双向免税安排。

特朗普12日抵达爱尔兰后，在都柏林会见了爱尔兰总理马丁。特朗普在与马丁会面时告诉记者，他乐于见到“爱尔兰统一”。

13日，特朗普在特朗普爱尔兰敦贝格国际高尔夫度假村时，再次指出支持北爱尔兰脱离英国，“与爱尔兰统一”。

他看了劳瑞开球后，接受记者采访时说：“我一直都很喜欢爱尔兰人民。你们现在有个北爱尔兰和爱尔兰。在我看来，把它们放在一起似乎是最顺理成章的事。”

特朗普说：“这只是我个人的看法，顺便说一句，很多人都同意我的看法。”

在被问到苏格兰问题时，他说：“暂时不谈苏格兰，以后再说。”

特朗普称希望看到爱尔兰与英国的北爱尔兰“实现统一”的言论，引发英国政界人士的强烈反对和批评。

英国保守党党首巴德诺赫当天在社交媒体上说：“特朗普还是一如既往地信口开河，就像他之前谈到格陵兰岛，以及想让加拿大成为美国第51个州时一样。”

巴德诺赫强调，“北爱尔兰是英国的一部分”。

英国改革党党首法拉奇同日在社交媒体上说：“我不同意特朗普的观点。”他说，北爱尔兰是英国引以为傲、不可分割的一部分。