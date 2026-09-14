也门胡塞武装星期天（9月13日）称，过去24小时内，沙特阿拉伯对也门六个省份发动了58次空袭。此前，伊朗支持的胡塞武装对沙特南部一处军事基地实施了大规模弹道导弹与无人机袭击。

综合新华社和法新社报道，胡塞武装发言人萨雷亚13日在即时通讯平台Telegram发布声明说，沙特空袭波及也门大部分地区，包括西南部塔伊兹省、南部拉赫季省、北部焦夫省和萨达省、西北部哈杰省以及中部贝达省。

声明说，F-15战机从沙特西南部哈立德国王空军基地起飞后实施上述空袭，并谴责这是“沙特实施的侵略”。

声明未提及遭空袭地区的人员伤亡情况。

胡塞武装旗下的“马西拉”电视台（Almasirah TV）称，沙特航空力量对胡塞武装据点萨达（Saada）发动了两次空袭。萨达边境地区莫纳比（Monabbih）也发生了炮击。

目前沙特方面尚未对此发表评论。

近期，胡塞武装加大对也门政府军的攻势，并宣布对支持也门政府的沙特实施海上禁运。也门政府军和胡塞武装10日分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地、港口城市穆哈。胡塞武装11日称，自9月3日发动攻势以来，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制也门整个西部海岸并继续向南推进。