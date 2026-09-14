一架俄罗斯无人机星期天（9月13日）击中了乌克兰与北约成员国波兰边境附近的一列客运列车，险些击中英国前首相约翰逊及其他欧洲外交官乘坐的“外交列车”。

路透社报道，乌克兰铁路运营商说，遭袭击的列车当时行驶在距离波兰边境仅2公里的地方。未有人员伤亡报告。

往返乌克兰首都基辅的外国代表团经常使用这条列车路线。13日的无人机袭击发生前，约翰逊及其他欧洲外交官刚乘坐同一条路线的列车离开基辅。

瑞典前首相比尔特（Carl Bildt）在X平台贴文说：“遭袭击的不是我们那班列车，而是相差仅几分钟的另一班，当时它就在边境过境点附近。无人机逼近时，列车已进行紧急疏散，所幸无人员受伤。”

他和其他政界人士在基辅参加一场会议后，乘列车返回。

乌克兰国家铁路公司在Telegram说：“俄罗斯无人机的目标极有可能是那列外交专列。由于持续面对俄方袭击的威胁，列车时刻表进行了实时调整，导致外交专列提前驶离车站。”

同样在外交专列上的约翰逊在Instagram贴文，谴责这起“无法无天的随机袭击”。

波兰外交部长西科尔斯基将俄罗斯在北约“家门口”日益频繁的袭击描述为局势升级。

边防部队称，13日早些时候，一辆距离乌克兰与波兰边境不到1公里的卡车也遭到袭击，导致多罗胡斯克-亚戈金（Dorohusk-Yahodyn）过境口岸一度暂停运作。

俄罗斯国防部说，已针对乌克兰西部用于转运来自欧洲的军事物资的基础设施实施了打击。

最近几周，俄罗斯开始将打击目标对准乌克兰与其西方盟国之间的边境通道。