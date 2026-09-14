瑞典选举委员会星期一（9月14日）凌晨公布的议会选举初步计票结果显示，中左翼反对党以微弱优势领先右翼执政联盟，这可能会阻止这个北欧国家逐渐偏离自由主义传统的趋势。

综合路透社和彭博社报道，瑞典13日举行议会选举。此次选举将产生新一届全国议会，并影响未来瑞典政府组成和政策走向。

在已统计的逾九成选票中，由社会民主党领袖安德松（Magdalena Andersson）领导的四个反对党，在拥有349个席位的国会中，以三席的微弱优势领先现任首相克里斯特松（Ulf Kristersson）领导的右翼联盟。

瑞典选举委员会14日凌晨说，根据瑞典6312个选区中6195个选区的计票结果，安德松领导的左翼阵营预计将赢得176个席位。

克里斯特松领导的右翼执政联盟预计将获得173个席位。目前计票工作仍在进行，最终结果最早有望在16日揭晓。

尽管此次大选不太可能改变瑞典亲西方及挺乌克兰的既定立场，但它将决定克里斯特松旨在严打移民的极右翼政策是否会继续下去，甚至进一步升级。

鉴于选情极度胶着，在海外选票全部清点完毕之前，最终赢家恐难见分晓。

在斯德哥尔摩市中心，社会民主党的选后集会上，支持者基达内直言：“选情太胶着了，今晚注定是漫长的一夜，但我认为社民党打了一场漂亮的选战。”

克里斯特松在竞选期间打破长期以来的禁忌，承诺将把瑞典民主党纳入政府，以组建一个占多数席位的右翼执政联盟。瑞典民主党是一个极右翼政党，其根源可追溯至边缘新纳粹势力。

许多右翼选民认为，一旦胜选，就意味着他们的强硬政策得到民意背书，正是这些政策有效遏制了帮派暴力并大幅削减移民人数。

然而，在这个拥有1060万人口的北欧国家，也有人表达了警惕，认为克里斯特松向极右翼伸出橄榄枝的做法有些过火。

批评克里斯特松的人认为，他的移民政策正在侵蚀公民自由——这些政策旨在通过恩威并施的奖惩手段，迫使移民在“融入瑞典主流文化”与“离开瑞典”之间做出抉择。