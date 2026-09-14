为期三天的韩美联合国防协商机制（KIDD）第29次会议星期三（9月16日）起在韩国釜山举行。此次会议是否会讨论韩国向霍尔木兹海峡派兵相关事宜，备受关注。

韩联社报道，韩国国防部国防政策室长金洪哲和美国战争部负责东亚事务的副助理部长勒默尔（George M. LeMeur）分别代表两国出席会议，韩美国防及外交领域主要官员也将与会。

韩国国防部说，韩美将在会上就韩国从美国收回战时作战指挥权、联合防卫态势、造船合作等同盟安全相关事宜进行广泛讨论。

据推测，韩国向霍尔木兹海峡派兵相关事宜也很可能成为此次会议议题。自今年年初美伊战争爆发以来，美国一直要求韩国等盟友向霍尔木兹海峡派兵。

韩国政府上周派遣实地考察团到阿拉伯联合酋长国，对中东军事据点、靠港、维修、补给等作战条件进行评估。据悉，美方希望韩方能在美国11月中期选举之前派兵。

韩方对派兵保持谨慎态度，但另一方面正酝酿“军事武器名单”，为决定派兵之后立刻调遣相关武器做准备。据悉，海上巡逻机、爆炸物处理组（EOD）、无人扫雷排雷设备等被列入名单。

韩美联合国防协商机制始于2011年，旨在保障韩美及时且有效展开安全协商，每年举行一至两次会议，地点在首尔和华盛顿之间轮换。但此次会议破例在釜山举行，引发关注。韩国国防部说，此举意在展现加强双边造船合作的意志，以及韩国顶级的造船实力。美方与会人士将在访韩期间参观釜山附近的船厂。