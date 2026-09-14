一艘载满移民的船只在希腊加夫多斯岛附近海域沉没，导致一人死亡，另有25人至今下落不明。

法新社报道，希腊海岸警卫队发言人星期一（9月14日）说，事发海域的两艘船只救起了另外51人。根据获救者的说法，移民船沉没时，船上共有77人。

加夫多斯岛（Gavdos）靠近克里特岛（Crete），距离利比亚海岸约320公里，近年来已成为寻求庇护者进入希腊的主要入境点。

近年来，随着右翼和反移民政党在欧洲获得越来越多支持，欧洲各国当局纷纷收紧了移民政策。希腊移民部长普莱夫里斯（Thanos Plevris）也一直推行严厉的移民准入政策。

目前，希腊正与德国及其他几个欧盟成员国进行讨论，研究在欧盟境外设立遣返中心（return hubs），处理移民的庇护申请。

希腊移民部的数据显示，今年进入希腊的移民人数已有所减少。在截至2025年8月的一年里，入境移民约为6万1000人；而在随后的12个月里，这一数字降至4万2000人，跌幅约为31%。