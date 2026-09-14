（曼谷／伦敦综合电）美伊战争导致全球液化天然气（LNG）供应萎缩约五分之一。亚洲发展中经济体被迫转向价格更高的现货市场采购，不仅能源账单大增，也迫使各国重新思考：LNG究竟能否继续充当可靠的过渡燃料。

自2月底美以伊冲突爆发以来，卡塔尔经霍尔木兹海峡出口的LNG几乎停摆，亚洲买家拿不到原有合同既定的货源。再加上卡塔尔能源设施遇袭受损，料将导致每年高达1280万吨的LNG产能停摆三到五年。

彭博社分析采购招标发现，印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国和越南，迄今已为LNG现货支付74亿美元（约94亿新元）。等量LNG的长期合同价格，按去年同期标准，则只需约31亿美元；支出增幅不止一倍。

亚洲国家在短期内难以迅速调整能源结构，若突然减少进口天然气，恐会引发停电，眼下只能被迫承受高价。但长期来看，各国已开始从两个方向进行风险管控：一是调整能源组合，二是分散供应来源。

据报，一些国家考虑增加太阳能和水力发电；另一些国家则可能重新转向煤炭。这也说明，替代LNG的能源选择，并不一定都更清洁。

长期高价也削弱燃气项目的投资吸引力。能源经济与金融分析研究所（IEEFA）数据显示，过去五年，菲律宾、泰国和越南等国共有47个燃气发电项目取消、撤回或停滞，总值达520亿美元。

IEEFA研究主管雷诺兹说：“一场地缘政治冲突只能说是个负面事件；但再有第二场，就成了一种模式。亚洲国家显然已意识到这一点。”

麦肯锡调查显示，约八成LNG买家料会在未来几年先分散供应来源。为弥补供应缺口，并履行对亚洲客户的承诺，卡塔尔能源正同多家美国生产商洽谈多年期LNG合同，供应期或持续到2031年。美国在建项目仍有约2500万吨产能尚未签约，有空间承接部分新增需求。

美国拟扩大对亚洲LNG布局

这轮货源重组，也给美国扩大能源出口带来机会。

美国能源部副部长丹利（James Danly）星期一（9月14日）在曼谷出席国际天然气大会期间举行线上记者会时提到特朗普的“能源主导”议程，目标是扩大美国国内生产，并尽可能向伙伴输出价格可负担、供应可靠安全的能源。美国也希望扩大对亚洲的LNG出口和核能技术输出。

不过，丹利指出，美国要扩大出口，也取决于亚洲国家能否完善能源基础设施。他以越南为例说，越南还需要建设更多LNG接收站、再气化设施和输气管道。

谈到印尼计划三年内新增100吉瓦太阳能，丹利估算，实际有效容量可能只有约15吉瓦。他认为，面对快速增长的用电需求，电网不能主要或完全依赖太阳能这类间歇性能源，仍需要发展可调度发电和基荷电力。

有媒体问及美国如何在区域能源领域同中国竞争；丹利回应时强调，美国供应规模大，企业和司法体系可靠，还拥有核能技术优势。不过，他并未说明美国能否提供更优惠的价格或融资条件。

丹利也说，美国本周将在得克萨斯州同澳大利亚、印度和日本举行燃料安全论坛，以应对市场波动和供应中断。