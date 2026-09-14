（伦敦讯）最新研究显示，喜马拉雅山脉冰川融化加速，冰湖变得愈发不稳定，加之相关监测工作严重不足，山脉地区正逼近危险临界点，印度经济已经开始受到影响。

尼泊尔和中国西藏交界地带8月26日暴发特大泥石流灾害，至今已有超过1300人丧生。这凸显喜马拉雅山脉地区环境变化带来的风险日益严峻。

英国广播公司（BBC）报道，全球咨询公司Systemiq发布的报告指出，喜马拉雅冰川目前的质量流失速度比10年前快65%。与此同时，对冰川的监测严重缺失，在喜马拉雅—喀喇昆仑地区约4万座冰川中，仅有大概21座得到持续且详细的监测。

冰川消融往往会留下不断扩大的冰湖，而这些冰湖仅靠不稳定的岩石和冰层堆积物阻挡。气候变暖则使多年冻土和高山坡体变得不稳定，进一步增加发生连锁灾害的可能。

印度已切身体会到这种风险的严重程度。报告显示，虽然喜马拉雅地区仅占印度国土面积的约18%，但该地区发生的灾害却占印度全国总数的约35%。

更重要的是，喜马拉雅山脉的水资源支撑印度国内生产总值（GDP）的约20%，维系着小麦、水稻、茶叶种植、水电以及朝圣经济。然而，位于山区的各邦仅能从中获取约5%的经济价值。

为应对未来自然灾害风险，报告为地区各国提出10项优先转型措施，涵盖从减少黑碳排放、扩大冰川监测范围，到完善灾害预警系统以及改变山区旅游业发展模式等多个方面。

印度喜马拉雅地区每年接待游客约4亿人次。研究人员认为，印度应从追求游客数量最大化，转向价值创造，吸引游客停留并进行再投资。