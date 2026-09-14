为了尽快重启滨冈核电站，日本中部电力公司在地震安全数据的审查过程中，出现虚假说明和隐瞒等违规行为。中部电力公司宣布，已撤回重启计划，公司社长林欣吾和董事长胜野哲引咎辞职。

综合共同社和路透社报道，日本原子能规制委员会在去年2月通过外部举报得知存在违规行为后，中部电力今年1月承认此事并成立了第三方调查委员会以查明详细经过。中部电力星期一（9月14日）在名古屋市召开新闻发布会，公布了调查委员会提交的调查报告。

报告指出，在提交核电站3号和4号机组重启申请的抗震安全数据时，中部电力刻意筛选了地震波数据，以确保相关数据符合公司内部设定的安全参数。此外，尽管此前已有两份内部报告指出存在违规行为，但公司管理层并未采取适当的整改行动。

报告还披露，高层管理人员曾向员工施加压力，要求尽快重启反应堆；公司甚至基于“自身的正义感”，对任何阻碍其达成目标的批评声音予以驳回。

中部电力社长林欣吾在星期一的发布会上公开道歉，对自2012年以来在提交地震波数据时反复出现的违规行为深表歉意。

他说：“我们以最真诚的态度，严肃对待第三方委员会的严厉批评。”

林欣吾也说，公司计划在对组织架构和业务流程进行重组整改后，重新提交重启核反应堆的申请。

位于静冈县的滨冈核电站是中部电力唯一的核电站，公司曾于2014至2015年申请进行重启审查，但因规制委员会发现存在违规而暂停了相关审查。

这次丑闻对日本核电行业无疑是一次重挫。由俄乌战争和中东战事催生的能源安全危机，让核能重获重视。但自2011年福岛核事故以来，日本多数核电站长期处于闲置状态，正在接受重新安全审查，以满足更严格的安全标准。

截至今年8月，日本仅有11座核反应堆在运行，总装机容量约为10吉瓦（GW）。而在福岛核事故之前，日本全国共有54座反应堆在运转。