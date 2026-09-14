伊朗官方媒体报道称，由于受到美国的阻挠，伊朗原子能组织主席无法前往奥地利维也纳，出席在国际原子能机构（IAEA）总部举行的年度大会。

法新社引述伊朗国家广播电视台报道，伊朗原子能组织主席伊斯拉米（Mohammad Eslami）及代表团星期六（9月14日）搭乘普通航班前往维也纳，但中途因美国的阻挠而受阻。

报道称，伊斯拉米已被迫返回首都德黑兰。

在原子能主管赴会受阻后，伊朗外交部星期一宣布，已召见奥地利驻伊朗临时代办，对奥地利政府拒绝向伊朗代表团发放签证表示强烈抗议。

伊朗外交部发言人巴加埃说：“我们很清楚，这起事件是在美国的压力下发生的，但这并不能免除奥地利政府的责任。”

伊朗否认介入也门内战

另一方面，针对伊朗支持的也门胡塞武装在当地夺取了更多领土的报道，伊朗外交部星期一否认介入也门内战。

巴加埃称，伊朗没有干涉也门事务。他强调，胡塞武装是“完全独立的实体，他们完全是根据自身利益作出决定”。