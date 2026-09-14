（安卡拉/华盛顿综合电）胡塞武装夺取也门沿岸红海战略要地的行动，加大了伊朗手中的筹码，也重塑了波斯湾地区的势力平衡；而这个新的权力格局，让沙特阿拉伯与波斯湾邻国陷入两难困境。

这些国家必须选择，是要继续忍受因石油出口受限与伊朗袭击而日益加剧的经济阵痛，还是寻求与德黑兰达成妥协，换来贸易、能源与经济稳定。

地区官员与分析人士指出，霍尔木兹海峡已受伊朗钳制，如今胡塞武装又威胁切断红海航运，既进一步推高油价与通胀率，也让中东地区对依靠美国解决危机失去信心。

中东问题分析师格尔格斯（Fawaz Gerges）说：“胡塞武装占领曼德海峡附近的战略岛屿，改写了中东地区的游戏规则。势力平衡改变了，让胡塞武装和背后的伊朗在面对沙特阿拉伯、波斯湾地区、美国和全球贸易时，拥有远超以往的地缘政治与经济筹码。”

胡塞武装的攻势，已导致沙特用来绕过霍尔木兹海峡的东西输油管道关闭。美国总统特朗普据报道拒绝应沙特请求打击胡塞武装，加上持续增加的经济成本，让一些波斯湾国家更加坚信，与伊朗谈判不再是一种选择，而是自保的必然之举。

美国中东研究所高级研究员瓦坦卡（Alex Vatanka）认为，这可能促使波斯湾国家与伊朗开展平行外交，并最终转向减少依赖美国的安全战略。“波斯湾国家正思考一个基本现实，即它们或许不得不自己与伊朗达成协议，无论这是否伤及美国感情，因为美国无法让它们摆脱泥潭。”

沙特恐被迫出手还击 引爆全面战争

除了利用地理优势为德黑兰创造更多筹码，胡塞武装也趁势削弱支持也门政府的宿敌沙特。

专家指出，沙特并不希望爆发全面战争，但胡塞武装日益大胆的行为，仍可能把沙特拖入更广泛的冲突。

也门问题专家巴沙（Mohammed Al-Basha）告诉美国有线电视新闻网（CNN），沙特采取大规模报复行动的可能性正与日俱增，眼下“他们别无选择”。

欧洲对外关系委员会官员比安科（Cinzia Bianco）警告，一旦沙特被迫反击导致局势升级，这可能演变成一场类似于也门内战、旷日持久的冲突。

她预料，沙特与胡塞武装一旦全面开战，伊朗很可能加入战局，使这场冲突成为美伊战争的延伸。但美国对胡塞武装发动军事行动的可能性不大，尤其在霍尔木兹海峡危机未除、美国中期选举又迫在眉睫之际。

沙特的另一个选项是寻求政治解决方案，但这恐怕为时已晚。巴沙指出，沙特即便能与胡塞达成协议，也必将付出极大代价，甚至等同于向胡塞武装投降。