日本冲绳县星期天（9月13日）举行知事选举，自民党等保守阵营支持的新人古谢玄太，以高票打败了革新派的原任知事玉城丹尼。

玉城（66岁）反对日本在冲绳这个靠近台湾和中国的战略要地进行军事扩建，因此此次知事选举，被指将成为日本军事政策走向的重要分水岭。鉴于台湾海峡局势升温，冲绳周边军事部署不断加强，分析人士预计东京方面将在冲绳推进大规模基地建设。

古谢 （42岁）获得自民党、日本维新会、国民民主党和保守党支持。选战结果显示，他赢得了59%的选票，打败了其他五名对手。这是时隔12年，冲绳再次由自民党推举的人选掌权。

美军海军陆战队普天间空军基地搬迁问题，一直是冲绳保守与革新派对垒的核心议题。古谢支持中央政府的计划，即让基地留在冲绳本岛，但迁移至人口较稀少的地点，也就是从宜野湾市区搬迁至名护市边野古地区。玉城则希望基地迁出冲绳，同时反对日美联合军事演习，不赞成中央政府在西南诸岛进一步加强自卫队部署。

古谢胜选后说，将新设“边野古新基地建设问题对策课”来处理此事。他也表明将倾听冲绳民众的心声，同时努力改善他们的日常生活、经济发展和儿童保育服务。

舆论认为，反基地派候选人的落选，也反映出在当前物价高涨的背景下，冲绳民众更加关注切身的经济课题。日本《现代》杂志指出，中央政府直接向与其合作的市町村提供补贴，这种“经济牌”成功打动了民心。

一位40多岁的冲绳市民说：“普天间基地搬迁问题长期没有任何进展。我认为，如果那些停滞不前的事情能够开始向前推进，冲绳的现状才有可能得到改善。”

一位育有子女的30多岁冲绳居民说：“我希望冲绳能成为一个让孩子们拥有光明未来的地方，提供充足的医疗补贴以及福利。”

对于支持的候选人当选，日本首相高市早苗喜出望外。她表示将与新任知事密切合作，致力于提振冲绳经济。

琉球大学名誉教授星野英一指出，鉴于台海的紧张局势，冲绳已演化为日本防卫的前线。除了自卫队部署规模的扩大，日美一体化也在不断推进。他认为，高市政府主张“根本性强化”防卫能力，势必会在包括冲绳的西南诸岛推进更大规模的防御部署。但他也强调，冲绳必须发出无意激化紧张局势的信息，积极扮演连接亚太地区友好的“桥梁之岛”，以避免台海危机的爆发。