初步计票结果显示，饱受舆论压力的德国总理默茨领导的基民盟，在下萨克森州的地方选举中得票率暂时居首，但极右翼的德国选择党（AfD）也取得强劲增长。

路透社星期一（9月14日）报道，在过去的周末，基民盟在下萨克森州的选举中获得27.2%的选票，它的执政盟友社会民主党得票率为24.6%。选择党则以15.9%的得票率跃升至第三位，比2021年大涨11.3个百分点。

下萨克森州是汽车巨头大众（Volkswagen）和钢铁制造商萨尔茨吉特（Salzgitter）等大企业的所在地。基民盟在该州的领袖莱希纳（Sebastian Lechner）对这一选举结果表示欢迎，但他同时呼吁政府做出改变。

德国《时代周报》引述莱希纳说：“我认为柏林（中央政府）需要进行政治转变。我们需要减轻人民的负担。能源价格太高了，住房成本也太高了。我们也感受到选民对柏林当局的不满。”

就在一周前，基民盟在德国东部的州议会选举中惨败于选择党，引发政坛震荡，也让默茨的政治前途及改革计划受到质疑。下萨克森州的选举结果无疑给了他一个喘息之机。

不过，虽然基民盟赢得沃尔夫斯堡（Wolfsburg）的市长选举，但在工业城市萨尔茨吉特却未能赢得足够选票，意味着后者的市长选举将进入与选择党的第二轮决选。

在即将到来的周末，默茨将面临更严峻的考验。民调显示，在德国东部的梅克伦堡-前波美拉尼亚州，选择党有望再次拔得头筹。首都柏林的州议会选举中，极左翼的左翼党（Die Linke）则可能处于领先地位。

在政治两极分化日益严重的背景下，默茨的个人支持率已跌至历史新低。由于生活费高企、养老金问题及经济前景不明，默茨已成为选民宣泄不满的主要对象。

周末公布的一项民调显示，高达78%的受访者认为默茨不应该担任总理。即使在基民盟内部，也有58%的选民不再支持默茨领导该党，仅36%的人表示支持。