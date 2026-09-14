（迪拜/马斯喀特综合电）伊朗与波斯湾国家原定就开辟霍尔木兹海峡临时航道举行的会议推迟，短期内通过外交途径缓解海峡紧张局势的希望变得渺茫。与此同时，中东两条关键石油运输通道周边再传新一轮袭击，进一步加剧市场对全球能源供应的担忧。

阿曼外交部长巴德尔星期天（9月13日）在社媒平台X发文说，原定星期一（14日）在萨拉拉举行的伊朗与波斯湾阿拉伯国家的会议推迟，以确保“具备适当条件，开展建设性对话，从而帮助达成支持地区安全与稳定的可持续共识”。

伊朗方面则说，会议是应沙特阿拉伯要求而展延；伊朗与阿曼将协调确定合适的开会日期。

伊朗外交部此前表明，将在会议上公布与阿曼就管理霍尔木兹海峡航运路线达成的协议。会议宣布推迟前，阿联酋阿布扎比王储哈立德上周在印度出席金砖国家峰会期间，与伊朗总统佩泽希齐扬举行罕见的公开会谈。

德黑兰声称，伊拉克和波斯湾国家会出席原定星期一举行的会议，但未给出具体名单。然而，波斯湾地区尚无国家确认参会，巴林更明确拒绝出席。

外交破局希望渺茫 沙特石油库存恐告急

路透社报道指，会议推迟意味着霍尔木兹海峡局势短期内难有外交突破。

自2月28日美国和以色列对伊朗发动打击，引爆新一轮中东战争以来，霍尔木兹海峡持续遭伊朗和美国封锁，导致油价飙升，并波及全球多个行业。

上周，油价自7月局势升温以来首次突破每桶100美元（约127新元）；布伦特原油价格近日也涨至每桶105美元（约134新元）以上。

美伊和平谈判仍因霍尔木兹海峡控制权分歧停滞不前；此前多次袭击红海与以色列有关国际船只的也门胡塞武装，也在近期卷入战事。

胡塞武装不仅打击与之对立的沙特阿拉伯境内石油设施，还对另一条石油运输要道曼德海峡发动猛烈攻势，迫使沙特两次改道外运石油。

沙特一条全长1200公里的东西向关键输油管道9月11日遭无人机袭击受损，整个周末关闭。交易员和沙特石油买家星期天说，如果管道持续关闭，沙特在红海延布港的现有石油库存仅够维持五至七天出口。

他们警告，一旦库存耗尽，全球多达4%的石油供应可能面临中断风险；这还不包括霍尔木兹海峡交通受阻每天造成的数百万桶损失。