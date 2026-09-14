美国总统特朗普称，政府已经拥有可以管理人工智能（AI）公司的刑事和监管权力，并称现在存在针对AI和数据中心的“病态阴谋”只会让中国受益。

特朗普星期一（9月14日）在社交媒体Truth Social上发文，批评近日来围绕AI毁灭人类风险、加强AI监管和主动放慢模型开发速度的讨论。

他认为，AI唯一需要的监管或“护栏”，是一个强大且高智商的总统，并称自己“绰绰有余”。

特朗普说，政府已经有巨大的刑事和监管权力，可以用来管理AI公司，且政府已经出手阻止了AI领域的人去干坏事、或可能变坏的“勾当”，也会持续这样做。

他也讽刺Anthropic首席执行官阿莫迪“现在正假装是一个‘完美小天使’”。

特朗普认为，现在有一场针对AI和数据中心的病态阴谋（sick conspiracy）正在上演，“而唯一对此乐见其成的是中国”。

他写道：“谁赢了AI，谁就赢了一切！我们现在正遥遥领先于中国和所有其他国家，而且我们将一直领先下去！”

近期有关AI风险的讨论愈演愈烈。阿莫迪星期六（12日）撰文呼吁前沿AI企业放缓对AI模型的研发，以规避技术失控风险。这个倡议得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼和马斯克等业者的支持。

不过，中国官媒《环球时报》星期天（13日）也撰文评论，批评阿莫迪的倡议文章暗藏大量针对中国的遏制条款，实质上是一出AI领域的“冷战剧本”。