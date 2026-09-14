伊拉克回教圣城纳杰夫一名肉贩用猪肉冒充牛肉售卖，被判10年监禁。

法新社报道，伊拉克法院星期一（9月14日）以“销售不适合人类食用的肉类”罪名，作出这个判决。

伊拉克最高司法委员会说，这名男子被当场查获持有75公斤猪肉，他将这些猪肉作为牛肉出售。

尽管回教因认为猪肉“不洁”而禁止食用，但在伊拉克这个穆斯林占多数、同时拥有少数基督教徒的国家，法律并未明确禁止销售猪肉。

因此，法院的判决依据的是一项1998年出台的法律，将销售“狗肉、驴肉或其他……不适合人类食用的肉类”定为刑事犯罪。

纳杰夫是什叶派回教徒的圣城，每年都有数以百万计来自世界各地的朝圣者涌向这里进行朝圣。

这名肉贩于本月被捕时，在当地社交媒体上引发了广泛关注与热议。一些伊拉克人呼吁当局加强食品安全监管，另一些人则调侃地分享猪的搞笑视频，并配上“这里是纳杰夫”的字幕。

一名受骗的当地居民阿迈德（Ahmad al-Mansouri）说，他曾从这名肉贩手里买了一公斤碎肉，发现不仅“品质绝佳”，而且价格比市价还要便宜，于是便开始经常光顾。

他开玩笑称：“过去几年我吃下的猪肉可能比牛肉或羊肉还要多。”