当全球多国还在讨论是否应设立青少年使用社交媒体的年龄门槛时，澳大利亚率先将监管延伸到社媒演算法，允许用户自行决定是否关闭社媒的个性化推荐。然而专家指出，关掉推荐并非破解“信息茧房”的万灵丹，反而可能让用户陷入由原本关注圈所形成的另一个“信息茧房”里。

澳洲政府9月8日公布“数码照护责任”立法草案寻求公众意见。草案要求社媒平台明确告知用户可以选择关闭个性化推荐，只接收已关注的朋友和创作者发布的内容。

这套立法旨在打破平台以留住用户为导向的设计逻辑。目前，社媒根据用户的浏览、点赞和停留时间等数据演算，精确判断用户可能对什么感兴趣，再推送相关内容。批评者认为，这种以留住用户为目标的演算法，不仅容易使人沉迷，也可能让接触的信息越来越单一和极端化，形成回音室（echo chamber）效应。

关掉推荐仍可形成“信息茧房”

不过，将选择权交还给用户，不一定就能阻止误导性信息的一再出现，用户看到的内容不一定就更可靠。

研究社交媒体与算法文化的阿德莱德大学传播、媒体与新闻学院讲师麦克特南（Cameron McTernan）告诉《联合早报》，若用户原本关注的人就经常传播错误信息，改成按时间排序，反而可能让用户看到更多这类内容。

他指出，算法推荐机制有时为了维持用户的新鲜感和好奇心，会随机推荐不同的内容；关闭推荐后，信息流可能因为缺乏新意而变得枯燥乏味。

Instagram负责人莫塞里在一次记者会上说，按时间排序或让频繁发帖的用户淹没朋友的内容，会降低使用体验。科廷大学互联网研究教授利弗（Tama Leaver）接受澳洲广播公司（ABC）访问时则警告，平台可能推出表面上合规、实际却不好用的版本，再把体验下降归咎于监管。

这些争议说明，选择权能否真正落实，不能只看平台有没有提供“关闭键”，还要看关闭后是否仍能正常使用平台、设置会不会在重新打开应用后自动失效，以及其他功能是否同时受到限制。

关键在于让用户能自主调整推荐机制

阿姆斯特丹大学逻辑、语言与计算研究所博士法布里（Matteo Fabbri）受访时指出，单靠“关闭算法”不足以让用户真正掌握信息流的自主权。

法布里曾在研究中检视Instagram、TikTok和YouTube如何落实欧盟《数码服务法》。他发现，即使平台说明推荐依据，并提供隐藏内容、取消关注等选项，用户仍难以直接调整推荐逻辑。

他认为，更有效的做法是让用户自行调整感兴趣的主题、内容多样性和个性化推荐的程度，选择哪些资料和互动记录可用于建立个人浏览习惯，并在主要浏览界面提供更细致的反馈工具。

此外，控制选项不能藏在复杂的设置菜单深处。法布里发现，参与者在没有提示时，往往不会主动使用关闭功能；设计越透明、越直观，用户越愿意介入推荐过程。

麦克特南说，平台可以与政府和社区组织合作，开发更好的推荐机制。“如果把人放在首位、把利润放在第二位，我们会开始看到更好的算法和用户体验。”

算法监管是否等同言论审查

澳洲这份法案会否引发言论审查，同样备受争议。批评者质疑，草案让澳洲当局有权增列有害内容类别，可能导致网络安全监管演变成言论审查。

悉尼科技大学法律学院研究员、媒体转型中心成员戴维斯（Michael Davis）日前在校内媒体转型中心网站撰文指出，“数码照护责任”本应聚焦于限制平台的算法逻辑和数据收集行为，从源头防范伤害；但目前的草案以有害内容和行为来界定网络安全，可能促使平台为了规避法律风险，继续选择最简单的封禁或删除内容，作为合规办法。这就偏离了从系统设计入手治理问题的初衷。

法布里则强调，监管推荐机制并不等于审查，关键仍要看监管目的和做法。若内容依然存在，法规只是提高推荐机制的透明度，并让用户决定哪些内容可由算法主动推送和放大，就有助于保障个人自主权。

草案把不少技术细节留待后续规则确定。这些规则如何制定，也将影响改革成效。

法布里说，算法推荐变化很快，把所有算法要求都写死在法律文本中并不现实。法规应建立持续更新标准的机制，结合技术变化和用户研究，检验这些控制工具能否长期发挥作用。