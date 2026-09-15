联合国伊朗问题独立国际事实调查团敦促美国和以色列遵守国际法，谴责美军近日对伊朗的空袭未采取必要措施而导致平民死亡，呼吁针对相关事件进行评估，确保受害者获得正义与赔偿。

正在进行的联合国人权理事会第63届会议期间，美国和以色列在伊朗南部发动多起导致平民伤亡的空袭招致批评。

新华社报道，联合国伊朗问题独立国际事实调查团星期一（9月14日）发布新闻通告说，根据调查团获得的报告和信息，美军9月1日空袭霍尔木兹甘省库赫斯塔克一场婚礼活动现场，造成包括两名儿童和一名妇女在内共五人死亡，另有数十人受伤；美军7月30日空袭霍尔木兹甘省格什姆岛一处民宅，导致一名男子、一名妇女及两岁儿子丧生，另有两名子女受伤。

联合国伊朗问题独立国际事实调查团主席侯赛因（Sara Hossain）说，平民必须始终得到保护，美国和以色列与伊朗之间的冲突导致沉重的人道代价。

调查团专家成员普莱西斯（Max du Plessis）表示，导致平民伤亡的空袭接连发生，令人严重质疑相关方是否采取了必要措施以履行其国际法义务，包括采取一切预防措施以避免平民死亡。

调查团强调，冲突各方必须履行国际人道法义务，否则或将承担包括战争罪在内的国际责任。

调查团呼吁联合国会员国立即采取外交行动，制止军事冲突，缓和地区紧张局势，并推动重启对话。