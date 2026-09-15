路透社/益普索在上周共和党史上首场中期选举全国代表大会后开展的民调显示，虽然总统特朗普的支持率从历史低点稍有反弹，但民众对民主党掌控国会的呼声正日益高涨。

根据星期一（9月14日）公布的这项四天民调结果，63%的美国人——包括四成共和党人和九成民主党人——不赞同特朗普在党代会演讲中所作承诺。特朗普在党代会上说，如果共和党在11月中期选举中保住对国会的控制权，他将向所有美国成年人派发5000美元“特朗普红利”。

约35%的美国人对特朗普的施政表现给予肯定，略高于8月28日至31日路透社/益普索民调的33%；后者是特朗普从政以来的最低纪录。

自今年2月特朗普对伊朗发动战争以来，他的支持率便一路走低。这场战争不仅扰乱了中东的石油运输，还将油价推至接近历史高位的水平，重创了美国家庭的财务状况。随着战事蔓延，特朗普所在的共和党也流失了部分选民支持，并在最近几周失去了在经济政策上长期享有的传统优势。

在“政党倾向基准”（generic ballot）最新民调中，当被问及如果今天举行国会选举会投给哪个政党时，44%的受访者选择了民主党，37%选择共和党。这7个百分点的差距是自特朗普于去年1月重返白宫以来的最大差距。

对于共和党而言，失去参众两院中任何一院的控制权，都可能使特朗普在任期最后两年的施政议程面临重重阻碍。

政党倾向基准民调属于全国性民调，旨在宏观反映受访者更希望哪个政党主导国会。虽然此类民调能反映全国民意走向，但无法充分反映各州和各选区具体选情的微妙变化，而决定美国参议院和众议院控制权归属的，正是这些具体选区的角逐。在地方选战中，共和党人依然保有一定的结构性优势。

在谁更擅长管理经济的问题上，选民对民主党的信任度超过了共和党（38%对37%），这也是民主党近十年来首次获得这一优势。

特朗普在华盛顿特区开展的一系列建设项目，包括白宫加建宴会厅，引发了极大的争议，且带有鲜明的党派政治色彩。调查显示，高达91%的民主党人表示反对这些计划，而持反对意见的共和党人仅为25%。

约三分之二的美国人，其中包括半数共和党人，认为这些建设项目非紧急事项。

最新的路透社/益普索民调误差范围为正负3个百分点。

11月3日为美国中期选举投票日。