在中东多地冲突扩大并威胁到全球石油供应之际，美国总统特朗普声称伊朗“迫切希望”与华盛顿达成协议，暗示外交接触可能出现转机。

特朗普星期一（9月14日）在自家社媒平台发布多条贴文，为他的伊朗政策辩护。特朗普说，他对与伊朗谈判持开放态度，并称美方在霍尔木兹海峡帮助石油运输，各国应对美国进行“护航补偿”。

特朗普在Truth Social上写道：“正走向崩溃的伊朗迫切希望快速达成一项协议。美国是否与他们进行接触将由我决定——我们对此持开放态度。”

在特朗普发表这番言论之前，波斯湾阿拉伯国家推迟了原定14日与伊朗举行的会议，而亲伊朗的也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动了新一轮袭击，进一步加剧各界对中东冲突扩大的担忧。

胡塞武装声称向沙特南部海米斯穆谢特（Khamis Mushait）的一处空军基地发射了数十枚导弹和无人机，目标包括飞机机库、雷达系统、跑道和弹药库，以此报复沙特在也门发动的空袭。

此前，特朗普称，美伊战事将在美国11月中期选举后“立即结束”，同伊朗恢复谈判“并非我们目前考虑的事情”。