伊朗伊斯兰革命卫队说，一艘油轮试图通过霍尔木兹海峡南部“禁航区域”时，触雷后爆炸起火。

伊朗革命卫队在官方新闻平台Sepah News发表声明称，爆炸发生后，相关方面尝试控制火势，但未能成功，这艘名为“阿尔加亚”（EL GAIA）的油轮已被大火吞没。

伊朗方面称此前已就“非法航道”存在的危险发出警告，并强调霍尔木兹海峡仍在伊方管控下，处于“封锁状态”。

目前暂无涉事油轮人员伤亡、船旗国和载油量等进一步信息。

新华社报道，当天早些时候，负责霍尔木兹海峡海上交通管理的伊朗波斯湾海峡管理局（PGSA）警告保险公司和船级社（Classification Society），不得向PGSA更新名单上的“违规”船舶提供服务。

PGSA在X平台发文称，保险公司、保赔协会（P&I Clubs）及船级社已收到警告，切勿向这些船只提供服务，以免承担后果。

美国和以色列自2月28日联合空袭伊朗后，伊方限制了霍尔木兹海峡的通行，而美国对进出伊朗港口的船只实施了海上封锁。