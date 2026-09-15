立陶宛国家危机管理中心说，星期二（9月15日）零时过后，一架北约战斗机在立陶宛上空击落了一架无人机。

路透社报道，立陶宛国家危机管理中心发言人说，这架无人机很可能是从白罗斯飞入，在立陶宛第二大城市考纳斯（Kaunas）附近的普拉特库奈村（Pratkunai）上空被击落。

发言人说，无人机的具体来源尚待确定。

此前，立陶宛首都维尔纽斯及周边地区曾发布无人机警报。

自2004年波罗的海国家加入北约以来，执行北约波罗的海防空任务的战斗机一直在拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚领空进行巡逻。

执行这项任务的战斗机曾于今年5月在爱沙尼亚以及6月和8月在拉脱维亚，击落偏离航线的乌克兰无人机。

俄罗斯邻国领空屡屡发生军用无人机误入事件，加剧了外界对俄乌战争可能外溢至北约成员国边界的担忧。

近来，乌克兰加大对俄罗斯境内包括波罗的海地区的远程无人机打击，期间有数架乌克兰军用无人机误入芬兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚的领空。

乌方将这些事件归咎于俄罗斯，称是俄方的电磁战干扰，改变了这些无人机的飞行路线。