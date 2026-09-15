美国最高法院拒绝允许美国邮政总局执行邮寄选票新规，这对美国总统特朗普试图在11月中期选举前限制邮寄投票的努力造成打击。

路透社报道，美国司法部紧急申请撤销波士顿联邦地区法院法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）针对邮寄选票的一项裁决，这项申请星期一（9月14日）被最高法院驳回。

塔尔瓦尼法官的裁决阻止美国邮政总局在各州及投票权团体提起法律诉讼期间执行邮寄选票新规。特朗普3月签署一项旨在收紧邮寄选票规则的行政命令。上个月，美国邮政总局在特朗普的授意下采纳了这些新规。

最高法院星期一发布简短的命令说：“政府对地区法院临时禁令提出的上诉，基于实质理由不太可能获得支持。”

在星期一的裁决中，仅有阿利托（Samuel Alito）和托马斯（Clarence Thomas）两位保守派大法官表示异议，其余大法官均未公开提出异议。美国最高法院现由六位保守派和三位自由派大法官组成，保守派占绝对多数。

目前在国会参众两院仅握有微弱多数的共和党在中期选举面临苦战。多项民调显示，限制邮寄选票将对共和党有利，因为民主党选民选择邮寄选票的比例显著高于共和党选民。

根据邮寄选票新规，各州必须向邮政总局提供邮寄选票接收人名单，并统一采用邮政总局批准、带有专属条形码的寄出与回寄信封。对于不符合新规或选民未出现在名单上的选票，邮政总局有权拒绝寄送。

批评者指出，随着11月3日投票日临近，邮寄选票新规可能会扰乱数以千计的合法选票投递。此外，鉴于许多州已计划在近期向合格选民寄出选票，新规势必会引发混乱。

特朗普政府则辩称，新规旨在防止选民欺诈，尽管此类欺诈行为的证据少之又少。

塔尔瓦尼法官9月4日颁布禁令暂缓执行邮寄选票新规。她认定，根据美国宪法，选举事务应由各州自行管理，因此邮寄选票新规很可能违宪。她还说，鉴于中期选举已迫在眉睫，各州在时间上根本无法落实邮寄选票新规。