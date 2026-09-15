美国一联邦法官在最后一刻，紧急叫停了特朗普政府旨在收紧国际学生和外国记者在美国停留期限的新规。

路透社报道，美国国土安全部的这项新规原定星期二（9月15日）生效，波士顿的美国联邦地区法官塞勒（F. Dennis Saylor）14日作出了有利于工会和高等教育倡导团体联盟的裁决。

国土安全部辩称，收紧国际学生、交流访问者、外国记者在美停留期限，是出于国家安全和防范签证欺诈的需要，但塞勒法官指国土安全部的理由“极其薄弱”。

塞勒法官在裁决书中说，国土安全部制定新规时没有合理评估成本收益，没有充分考虑其他替代方案和回应公众意见，也没有证明新规与防止欺诈及维护国家安全的目的存在合理联系。

由共和党籍总统小布什任命的塞勒法官在判决书中写道，国土安全部的新规颠覆了美国延续近半个世纪的签证制度，即允许外国留学生按“身份有效期”（duration of status）在美国停留。

国土安全部法律总顾问珀西瓦尔（James Percival）在声明中猛烈抨击了这一裁决。他说，在这一裁决下，美国移民与海关执法局（ICE）将不得不“放任这种对美国移民体系的猖獗滥用”。

他说：“（一些人）拿着学生签证入境，每个学期只修一门课，却在这里待上几十年。”

国土安全部7月16日公布新规，规定持F签证的国际学生和持J签证的交流访问者在美国逗留期限与其特定课程和项目期限相同，最长不得超过四年。需要延期完成学业或项目者，必须向美国公民及移民服务局正式提出申请，申请人需接受生物识别信息审核、背景调查和欺诈筛查。持I签证的外国媒体代表在美国逗留期限也被收紧，持此类签证的绝大多数人在美国逗留期限最长不得超过240天，但可申请延长。

美国国际教育工作者协会、美国高等教育和移民校长联盟、美国教师联合会等组织8月18日在马萨诸塞州联邦地区法院提起诉讼，要求阻止新规实施。