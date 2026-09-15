美国国防部监察长星期一向国会提交报告说，美国在持续半年的对伊战争中消耗大量弹药，已导致战略库存出现短缺。

法新社报道，这是相关的首份强制性报告。报告估计，“史诗怒火行动”（Operation Epic Fury）今年2月28日至6月30日耗资334亿美元（约435亿新元），其中223亿美元用于消耗弹药。

报告指出，“史诗怒火行动的弹药消耗导致战略储备短缺，并暴露弹药补给方面的工业基础瓶颈”。

美国军方也蒙受装备损失，包括四架F-15战机被击落、一架F-35战机受损、七架KC-135空中加油机受损，以及多达30架MQ-9“死神”无人机被摧毁。

美国总统特朗普过去数月多次淡化武器库存减少的担忧，并于数周前说美国拥有“几乎无限”的弹药。他星期一（9月14日）也在社媒平台上发文称，美国生产的“卓越及精良武器”比历史上任何时候都多。

不过，美国有线电视新闻网（CNN）此前报道，远程制导导弹和防空拦截弹的短缺已影响到特朗普在与伊朗冲突中的战略，美军已消耗萨德（THAAD）反导系统近80%的拦截弹，以及约一半的爱国者拦截弹。

美国中央司令部说，在对伊朗开战后的首24小时内，美军打击超过1000个目标，此后数月已没有再发动如此大规模的攻击。

报告也说，伊朗袭击造成美国在科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼及约旦的美国基地内的数百栋建筑和设施受损或被毁，但有关损失尚未计入战争成本。