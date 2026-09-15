美国证实已在地球轨道上部署天基武器，这是美方首次承认在太空具备进攻能力。

综合《华盛顿邮报》和英国广播公司（BBC）星期一（9月14日）报道，美国空军部长迈因克（Troy Meink）当天在马里兰州举行的年度“航空、航天与网络会议”上发表讲话时称，美国现已拥有“在轨”（on orbit）太空控制武器，能够保护美国部队免受敌对势力的攻击。

他说：“从威慑的角度来看，这很重要。”

迈因克还说，美国已做好应对“不断演变的威胁”的准备，但他未透露美国天基武器的类型、具体性能或部署时间表。

《华邮》引述一名匿名美国官员称，这一“新能力”可能包括摧毁对美国卫星进行攻击的敌方卫星。

天基武器是指部署在太空轨道上，用于从太空攻击地面、海洋、大气层或轨道目标的全新概念武器系统。

2025年5月，美国总统特朗普发布“金穹”（Golden Dome）天基导弹防御系统发展规划。特朗普称，“金穹”将与美国现有的导弹防御能力整合，一旦完全建成，将能拦截从世界其他地方甚至太空发射的导弹，整个系统将耗资约1750亿美元（约2226亿新元）。他称“金穹”系统计划在3年内“全面运转”。今年4月，美国太空部队宣布与包括太空探索技术公司、洛克希德·马丁公司在内的12家公司签订合同，研发“金穹”系统中可拦截导弹的天基拦截器。