美国人工智能（AI）晶片巨企英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋，星期一（9月14日）在一场峰会与主持人进行讨论时，突然接到美国总统特朗普的来电。黄仁勋立即打开免提，特朗普在电话的另一端力挺AI和数据中心，称围绕AI的恐怖叙事是一个“骗局”。两人开始围绕AI发展展开对话。

彭博社报道，这场在洛杉矶举行的峰会是由热门商业科技播客All-In Podcast主办的年度大型峰会All-In Summit。

特朗普在电话中说：“机器人不会接管世界。AI也不会接管世界其他地方。”他跟黄仁勋说：“这一切都是骗局。”

特朗普批评放缓AI发展速度的呼声是出于政治动机，也可能是“中国的阴谋”。他说：“不能放缓AI发展。”

黄仁勋回应说：“您说得对。我们决不会让那种事情发生。”他称特朗普看透了这一复杂问题的本质。

特朗普还说，针对AI的抵制情绪“正中了不愿看到我们发展AI的人的下怀”。他说：“这些人可能是政界人士，也可能是中国。”

尽管黄仁勋淡化了AI的风险，但他还是赞扬了一位因为担忧AI风险而辞职的Anthropic PBC研究人员。

黄仁勋说，这位名叫考克森（Jacob Coxon）的员工敢于表达自己的关切，这种勇气值得赞赏。他也说，企业内部应该认真对待“吹哨人”发出的声音。

不过黄仁勋也指出，外界的恐慌在“快速创新”与“AI安全”之间制造了一种非此即彼的“伪命题”。

连日来，AI对人类的潜在危害为热议焦点。考克森曾控诉Anthropic和OpenAI“拿我们的生命当赌注”，自他辞职后，要求遏制AI发展速度的呼声日益高涨。9月12日，Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）发表了一篇3800字的长文，提议放缓AI发展步伐。阿莫迪的提议随后得到OpenAI首席执行官奥特曼（Sam Altman）和SpaceX首席执行官马斯克的支持。

14日，由于市场担忧AI领域的资金投入可能放缓，美国科技股集体下挫。全球市值最高的英伟达股价跌了3.4%。

英伟达生产的晶片为AI模型提供算力支持，因此成为AI基础设施大规模建设浪潮中的最大受益者。与此同时，尽管面临日益高涨的反对声浪，特朗普仍大力倡导建设数据中心。

特朗普批评美国各州拒绝为新建数据中心发放许可证。他说，此类设施能够为当地民众和州政府带来财富。

特朗普说，数据中心“就是未来20到25年里的石油，它的重要性将超越互联网”。