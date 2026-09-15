美国五角大楼监督机构星期一（9月14日）公布的一份新报告显示，伊朗战事导致美国在中东地区的军事基地和外交机构遭受重大损失，至少数百栋建筑物和其他设施遭破坏，50多架美军飞机受损或被毁。

新华社引述美国媒体报道，美国五角大楼监察长的这份报告，评估了自2月28日美以对伊发起大规模军事行动起，至6月30日期间美方所遭受的损失。

这是五角大楼首次就这一战事期间美方装备和设施损失情况进行正式通报。报告包含来自战争部、国务院以及美国国际开发署等监督机构的信息。

根据报告，在伊朗的袭击中，美军位于科威特、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼、约旦基地的数百栋建筑及其他设施，遭到严重损毁。

其中，美国在中东地区的海军后勤枢纽、位于巴林的美国海军基地遭到伊朗无人机和弹道导弹袭击后，美国中央司令部不得不将补给线转移到更远的备用枢纽，包括位于印度洋中部岛屿上的迪戈加西亚军事基地。这使得支持中东地区的行动需要14至18天的物流周期。

报告说，在伊朗的军事打击下，美国在伊拉克、科威特、沙特和阿联酋的外交设施遭受约1亿8400万美元（约2亿3414万新元）的损失。2月23日至6月30日期间，多达3500名外交人员离开中东地区。

报告还说，自伊朗战事爆发以来，已有50多架美军飞机受损或被毁，其中包括四架F-15E战斗机、七架KC-135加油机以及至少30架MQ-9“死神”无人机；战事还“导致战略库存短缺，并暴露出先进武器弹药补给方面的工业基础瓶颈”。