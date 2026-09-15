盖茨基金会计划在未来两年内投入至少10亿美元（12亿7200万新元），以促进人工智能的普及与应用。

彭博社报道，基金会联合创始人比尔·盖茨警告称，人工智能（AI）的普及方式可能会进一步扩大全球贫富鸿沟。

他在一份报告中写道：“如果AI得到妥善引导，它将让更多人获得那些长期以来遥不可及的解决方案、机会和知识。未来12至18个月内，围绕AI的构建、获得资金支持和部署所作出的决定，将决定这项技术主要惠及已经拥有最多资源的人，还是能够触及最缺乏资源的人。”

盖茨说，这笔资金将用于为教育、医疗和农业领域的从业者开发工具，同时支持将非英语语言资料纳入大型数据集，以满足使用其他语言的开发者需求。

盖茨写道：“AI可能成为缩小差距的重要力量，也可能进一步扩大鸿沟。这不是遥远未来的预测，而是当下必须作出的选择。”

专家：AI发展降速呼声不会阻止融资

另外，联博（AllianceBernstein）固定收益高级投资策略师塔格利奥内（Thierry Taglione）说，为AI发展降速的呼声，不会阻止大型科技公司推进融资和资本支出的脚步。他指的是超大规模云服务商和数据中心运营商的融资举措。

他说：“这的确是一个值得关注的问题，但我们讨论的是10年甚至更长时间的计划。”

在此之前，全球最大AI平台高管指出，由于潜在的安全问题，是时候放慢最先进模型的开发速度。这个行业的股权估值已经出现一些回调，一些投资者也一直担心潜在的信用风险，以及对AI基础设施的投资能否最终带来回报。

联博仍然预计，在短期内，顶级AI超大规模数据中心运营商将继续增加名义资本支出，并预测明年支出将超过1万亿美元。不过，该公司预计未来几年支出将放缓，并最终趋于消退，长期来看这将拖累美国整体经济增长。“这种由AI驱动的增长能否持续，目前仍存在很多疑问。”

联博指出，今年以来，与全球主要超大规模云服务商和数据中心相关的债券发行量已超过3300亿美元，这一前所未有的规模加剧了美国国债收益率曲线长端的压力。不过，该公司仍然认为该领域存在一些投资机会。

他说：“市场波动可能会持续，但长期融资计划本身仍然不会受影响。”