（华盛顿综合电）美国总统特朗普驳斥人工智能（AI）可能毁灭人类的担忧，指这种说法和气候变化威胁全是“骗局”。他称，AI威胁论只会让中国受益，还说AI行业需要的唯一安全护栏，就是他这位“强大而聪明的总统”。

特朗普周一（9月14日）在社交媒体上发文，拒绝AI企业高管对人工智能实施新限制的呼吁。他称，自己的政府对AI企业拥有巨大的刑事和监管权力，已足以阻止AI界人士“做坏事”。

他写道：“AI唯一需要的管控或‘护栏’，是一位强大且聪明（高智商！）的总统；而美国恰恰拥有这样一位总统！”

特朗普把AI可能失控的警告，与被他描绘成“骗局”的气候变化，以及他首个任期内面对的通俄门调查相提并论。他称：“我是骗局终结者，现在我要戳穿另一个骗局——即AI将接管、吞噬并毁灭世界，机器人将大举进军我们的城市，把我们赶尽杀绝！这简直比俄罗斯骗局或全球暖化骗局还要荒谬！”

特朗普形容，人们对AI与数据中心的担忧，是“蠢民主党人”炮制的骗局；而“唯一为此感到高兴的是中国”。

周一晚些时候，英伟达首席执行官黄仁勋在洛杉矶出席一场科技会议时接到特朗普的来电。

特朗普告诉黄仁勋和现场观众，针对AI技术发展的批评，完全是出自政治动机，也可能是中国的阴谋。黄仁勋对此表示赞同。

上周，AI研究员科克森（Jacob Coxon）指责OpenAI与Anthropic在竞相开发AI的过程中“拿人类生命作赌注”，宣布退出这个行业。Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）过后撰文，呼吁放慢研发前沿AI模型的步伐，OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）与xAI创办人马斯克表示支持。

监管AI的原则和方法 共和民主两党缺乏党内共识

面对AI失控风险升高的警讯，美国国会对于应否或如何监管AI技术意见分歧，共和与民主两党对这个问题都缺乏党内共识。

参议院民主党领袖舒默已要求举行机密简报会，让所有参议员了解前沿AI模型测试、中国获取先进晶片的情况，以及AI或助长网络攻击与威胁美国基础设施的风险。

不过，民主党人对应采取什么行动看法不一。有人主张禁止开发超级人工智能（superintelligent AI），另一些人提议加强安全审查与风险管控。

众议院议长约翰逊则警告，如果国会急于介入试图监管AI，美国将输掉与中国的竞赛。

业界巨头警告 世界未做好准备应对AI带来的变革

与此同时，业界正思考如何应对AI潜在风险。微软AI部门周一发布一份行为准则，以规范AI模型行为。文件强调，人类应始终凌驾于AI之上，AI系统旨在辅助而非取代人类。

微软联合创始人盖茨在路透社周二刊出的访问中警告，对于AI将给社会带来的变革，世界各国政府都尚未做好准备。

盖茨对AI冲击就业、助长网络攻击等风险发出了警告。但他也认为，如果管理得当并实现公平获取，AI可在帮助全球最贫困人群方面发挥巨大作用。

Anthropic联合创始人克拉克（Jack Clark）接受BBC访问时则提出，是否强制AI企业设置“终止开关”（kill switch），应纳入相关政策讨论。

他指出，多数AI企业已拥有关闭自家系统的手段，但立法者或有必要明文规定企业也设置“终止开关”，且应由第三方验证。