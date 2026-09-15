印度警方捣破一个利用超过50万个假Gmail账号发送虚假炸弹威胁的犯罪网络后，计划调查谷歌的安全防护漏洞。

印度西部古吉拉特邦警方本周破获一个电子邮件网络，逮捕两人，并查获自2022年以来使用的51万3847组Gmail账号和密码。警方说，这些账号被用来向政府机构发出“跨邦”炸弹威胁。

古吉拉特邦网络犯罪部门高级官员贝达告诉路透社，这是警方所发现规模最大的假Gmail账号网络。

贝达说，警方将致函谷歌，要求修改相关政策，防止安全措施被绕过，并计划正式将谷歌列为调查对象。

谷歌母公司Alphabet尚未回应置评请求。目前也不清楚谷歌可能面对哪些法律指控或处罚。

调查源于9月10日一封发给古吉拉特邦政府的炸弹威胁电邮。当时印度新德里即将举行金砖国家峰会，电邮也威胁与印度合作的国家。警方随后证实威胁均属虚假。

警方透露，其中一名被捕者曾与孟加拉一名买家联系，对方购买成批账号，并部分以加密货币付款，用于发送虚假电邮。

贝达也指出，令警方但有的是，这些假账号都启用了谷歌提供的额外安全措施——双重认证。调查人员正进一步查明犯罪网络如何在有相关安全措施情况下，使用这些大批账号。

印度每年因金融诈骗蒙受超过20亿美元（约25亿新元）损失，执法部门近年加大对被犯罪分子利用的科技平台的调查力度。