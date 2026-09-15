联合国官员星期二说，刚果（金）东部遏制伊波拉疫情的努力开始出现成效，但疫情规模仍然“庞大”，预计还需数月才能控制。

路透社报道，联合国埃博拉事务特别协调员哈内斯星期二（9月15日）在日内瓦记者会上说，疫情依然致命且规模巨大，部分地区情况有所改善，但另一些地区的病例仍在增加。

世界卫生组织官员勒波兰也说，目前断言疫情已经过了高峰“还为时过早”。

此次疫情是历来死亡人数第二高的伊波拉疫情，仅次于2014年至2016年在西非持续的疫情。

刚果（金）卫生部长坎巴上星期六（12日）说，疫情自8月中达到高峰后，病毒传播已逐渐放缓。每日新增病例已从高峰期约120起降至约80起，62个受影响卫生区中有10个超过22天没有出现新增病例。

不过，他强调，当局必须继续保持警惕。“对我而言，这些数据是个积极的信号，表明是实地采取的措施所取得的成效，我们的应对策略已开始使传播曲线趋缓……但绝不能因此放松警惕。”

根据刚果（金）政府星期二公布的数据，疫情目前已蔓延至七个省份，累计确诊病例7258起，造成3510人死亡。