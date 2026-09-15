世界贸易组织警告，如果不对全球贸易体系进行现代化改革，全球国内生产总值（GDP）可能比强化多边贸易体系下的水平低10%。

新华社报道，世界贸易组织（WTO）在年度旗舰报告《2026年世界贸易报告：全球贸易体系的关键时刻》中，作出上述警告。

报告回顾多边贸易体系过去80年来取得的成果，并分析当前面临的挑战。

报告指出，过去80多年来，多边贸易体系帮助降低贸易壁垒，使全球贸易扩大近50倍，并推动建立更加融合、以规则为基础的全球经济。目前全球约72%的商品贸易仍按照WTO最惠国待遇条款进行。

然而，全球贸易政策正面临数十年来最严重且持续时间最长的冲击。

WTO总干事伊维拉说：“过去80年来，多边贸易体系带来巨大的好处，帮助打造出一个更加融合、更具韧性的全球经济。”

不过，全球贸易格局已经发生重大变化，WTO成员正积极讨论改革，并认识到“维持现状并不可行”。

报告模拟了全球贸易体系未来可能出现的三种情景。在强化多边贸易体系的情况下，到2050年，全球GDP将比基准情景高出2.9%，出口额则高出17.9%。

另外两种情景则设想多边贸易规则逐渐遭到削弱。在地缘碎片化的世界中，贸易合作围绕不同地缘政治阵营展开，全球GDP可能下降5.1%，出口额也下降18.6%；在多边合作被自由贸易协定网络取代的情况下，全球GDP则可能下降6.9%，出口额下降26.9%。

WTO首席经济学家斯泰格说，强化多边合作与多边贸易体系遭到削弱之间的差距，可能高达全球实际GDP基准值的10%。