（华盛顿／德黑兰综合电）美国战争部监察长向国会报告，美伊战争成本高昂，美国正面临弹药短缺。不过总统特朗普马上否认，反称美国的武器产量创新高。

美国战争部监察长星期一（9月14日）在提交给国会的报告中说，从美国和以色列2月28日联手向伊朗开战直至6月30日期间，打击伊朗的“史诗狂怒行动”（Operation Epic Fury）总开支约334亿美元（约425亿新元），其中单是弹药开支一项就多达223亿美元。弹药消耗巨大导致美军战略库存出现短缺，弹药补给难继则凸显了工业基础面对瓶颈。

报告也列出美军机队的折损，包括一架F-35战斗机和七架KC-135空中加油机受损，以及四架F-15战斗机和多达30架MQ-9死神无人机被毁。

报告提到，科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和约旦境内的美军基地遭到伊朗攻击，至今有数百处建筑物和设施受损或被毁。不过，报告没有把这些计入损失估算，理由是目前仍不清楚这些基地是否会全部重建，也不清楚将由谁来承担重建费用。

特朗普过后在他的Truth Social社交媒体平台发文，否认美军面对弹药短缺的问题，还称美国生产的先进武器数量创新高。

自美伊战争爆发后，特朗普一再否认美军弹药吃紧，本月9日他就刚说美国的弹药储备“几乎无限”。

特朗普星期一在社媒频发文，为自己的政策辩护，并称伊朗希望同美国达成协议。他还说，美国在霍尔木兹海峡帮助石油运输，各国应给予美国“护航补偿”。

在特朗普发文后，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊说，伊朗拒绝与美国进行任何谈判。

雷扎伊在社媒平台X上发文说，不要被美国总统发出的矛盾信号所干扰。“石油和霍尔木兹海峡相关的局势已发生变化。危机管控无法阻止即将发生的事。除非伊朗的条件得到满足，否则绝不谈判。”

在也门，伊朗支持的胡塞武装组织与沙特阿拉伯之间的战事加剧。

沙特星期一对胡塞武装在也门西部的据点发动了50多次的空袭后，隔天放话将继续对胡塞武装发动强力反击。

胡塞武装连日来不断攻击沙特的设施，迫使沙特关闭了绕过霍尔木兹海峡保持石油出口的东西输油管道。

彭博社引述消息报道，沙特正努力争取把更多石油从霍尔木兹海峡运出来。过去几周，已有10多艘沙特油轮组成的船队停泊在霍尔木兹海峡外等候。不过，沙特国家石油公司沙特阿美究竟能多快经霍尔木兹海峡增加运出多少石油，至今未明。

消息人士说，9月初，沙特阿美将石油出口总量增加至接近每日400万桶的水平。其中，约100万桶经由海峡外运，其余通过红海沿岸的延布港（Yanbu），即东西输油管道的终点把油输出。

根据彭博社、能源分析公司Vortexa和航运追踪机构Kpler汇编的油轮追踪数据，沙特的8月石油出口总量曾降至每日约300万桶，是至少九年的最低水平。