（基辅/莫斯科综合电）乌克兰总统泽连斯基说，如果美方能确保俄罗斯就停止战争作出“真正和长期”的承诺，乌方愿推动局势降温。美国总统特朗普早前宣布，俄乌双方已同意停止攻击能源目标，不过莫斯科和基辅均未证实已达成相关协议。

泽连斯基周一（9月14日）在晚间视频讲话中说，美国强烈建议俄乌停止针对关键基础设施的互袭，如果这可以成为推动局势降温的第一步，乌方愿意予以支持，但他认为目前没有迹象显示俄方真的想要停战。

他指出，俄乌停止互袭的磋商必须涵盖能源、粮食运输通道、关键基础设施等事宜。他还说，乌克兰需要的方案不应仅仅为了迎合美国中期选举，而应立足长远。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周二回应时，对特朗普呼吁俄乌停止互袭能源设施表示欢迎，称这是个“好主意、好倡议”。

然而在战场上，俄乌持续互攻。乌官员周二说，俄军夜间出动200架无人机袭击基辅和其他城市，造成两人死亡。俄方攻击目标包括基辅的加油站以及其他地区的能源和港口基础设施。

近几个月来，俄军已袭击大约300座加油站，主要位于乌克兰前线地区或其周边。

乌军连月来也持续攻击俄工业设施，尤其是作为俄经济支柱的石油工业，导致俄多个地区汽油严重短缺。泽连斯基周二称，乌军袭击了俄罗斯萨塞兹兰市一座炼油厂，以及塔甘罗格市和奥廖尔市的无人机生产设施。

俄护卫舰向丹麦军用直升机发射照明弹

北约成员国丹麦说，一艘俄罗斯护卫舰周一在丹麦外海国际水域，朝一架执行例行任务的丹麦军用直升机发射两枚照明弹，其中一枚近距离掠过直升机。

丹麦首相弗雷德里克森谴责俄方行为鲁莽。莫斯科则指责丹麦在护卫舰附近进行“危险机动”，并表示正在调查此事。

此外，波罗的海国家立陶宛通报，执行北约任务的意大利战机周二凌晨在立陶宛上空击落一架无人机。意防长克罗塞托说，无人机“极有可能”属于俄罗斯。

近几个月，乌克兰无人机多次进入波罗的海地区的北约领空。基辅说，无人机是因受到俄电子信号干扰而偏离航向。