日本在9月21日敬老节前夕公布全国百岁人口首次突破10万大关，其中最高龄女性114岁，男性112岁。这一纪录的刷新，除归功于日本一流的医疗与公共卫生水平外，也与日本老人积极的生活态度紧密相关。

但在“百岁人生”常态化的今天，日本政府在鼓励老人活出精彩的同时，也面临着社会高龄化带来的财政与看护人力缺口。

日本于1963年开始统计人口年龄数据，当时仅有153位人瑞。2012年这一数字突破5万；2023年超过9万。今年则创下10万7677人的历史新高，比上年增加近8000人。

当局还公布了各县城的人瑞排行榜。岛根县以1万8665名百岁老人位居榜首，连续第14年占据首位。紧随其后的是高知县（1万6952人）和鸟取县（1万5248人）。首都圈的百岁老人数量则呈下降趋势，其中埼玉县以5127人连续第37年垫底。

目前，日本最长寿的女性是114岁的岸本芙蓉，她居住在京都市安老院，至今胃口极佳，每餐都吃得精光；最长寿的男性是112岁的加藤光，他居住在熊本市，养生秘诀是每天坚持做体操。

日本百岁老人里，女性占约九成，平均寿命是87岁。今年84岁、至今仍坚守岗位的内科医生天野惠子说，她将晚年视为“人生的黄金时代”，并立志要行医到100岁。她最敬仰的前辈是畅销书《百岁精神科医生的心灵平衡之道》的作者、百岁女医师高桥幸枝。

目前，日本各县正大力推广“健康老龄化”。日卫生部门公布的“健康预期寿命”（指无健康问题、能独立生活的年限）排名中，静冈县男女均位列全国第一。该县通过分析体检数据，率先为老人制定了体操和健康膳食政策。

据联合国预测，到2026年，全球百岁及以上人口将达到约67万2000人。其中日本人数最多，美国、中国、印度和法国紧随其后。日本官方机构估计，到2050年，日本的百岁老人将激增至约47万人。

然而，严重的“少子老龄化”正让日本社会承压。目前日本约有三分之一的人口或4000万人在领养老金，而去年新生儿出生数仅约67万1000人，连续10年下滑。为此，下一财年日本政府拟申请约33.7万亿日元（约2800亿新元）用于养老和医疗看护，占总预算申请额的近四分之一。

此外，人口青黄不接也导致看护人手严重短缺。官方预测，到2040年日本将需要240万人照顾老人，届时缺口将高达57万人。