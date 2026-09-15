加拿大总理卡尼说，加拿大将继续作为美国在“关键领域”的重要合作伙伴。

法新社报道，卡尼星期二（9月15日）在“加拿大投资峰会”上说，作为北美邻国，两国始终保持着密切联系，即便在“存在分歧的时候”也是如此。

卡尼说：“只有当我们作为真正的伙伴，相互尊重彼此的传统与主权时，这些合作安排才能行之有效。”

他说：“当机遇重现时，加拿大将成为一个更优秀的伙伴，更强大、更具韧性、也更独立。”

他也道：“我想对我们的美国朋友说：我们将永远是邻居，而且加拿大将继续作为美国在许多关键领域最重要的合作伙伴。”

卡尼组织此次多伦多峰会，旨在减少加拿大对美国的依赖。他曾警告称，美国表现出的贸易敌意应被视为一种“新常态”，加拿大需要实现贸易多元化。

在峰会开幕致辞中，卡尼重申自己1月在世界经济论坛上发表重要演讲时提出的观点，即特朗普引发了全球秩序的“断裂”。

他说：“主权与开放如今处于紧张关系之中。经济一体化正被武器化，关税被用作筹码。”

他也说，供应链如今被视为“可被利用的弱点”。不过，卡尼也承认美国经济对加拿大的重要性。加拿大约三分之二的出口产品销往美国市场，这一市场是无法轻易被替代的。

卡尼说，这次活动旨在未来五年内吸引超过1万亿加元（约9100亿新元）的投资。

他重点介绍吸引全球资本的关键领域，特别是关键矿产和能源行业。

他也强调修建一条通往太平洋沿岸新输油管道的计划，这个管道“每天将把至少100万桶低排放的艾伯塔省石油输送到亚洲市场”。

他说：“我们正在释放作为能源超级大国的全部潜力。”

美国总统特朗普早前宣布，从9月22日零时起，对价值约200亿美元（约250亿新元）的加拿大电气设备、塑料和胶合板等商品加征50％关税。此前，美国已对加拿大钢铁、汽车、铝材和木材等产品加征关税。

当天晚些时候，卡尼宣布从9月8日起对美国商品征收等额反制关税，范围包括钢铁、乳制品、农业设备、纸浆与造纸以及电子产品等。

这进一步激怒美国总统特朗普。特朗普威胁称，明年起将把加拿大汽车关税提高一倍至50%；在加拿大反制关税生效前夕，他又要求加拿大私人飞机制造商庞巴迪（Bombardier）将生产线迁移至美国，否则禁止它在美国销售飞机。

加拿大对这些威胁无动于衷，反制关税如期生效。特朗普随后继续加码：从9月29日起禁止部分加拿大酒类、乳制品和机动车辆进口；9月15日起对动物皮毛、芝士、家具等约100个品类的加拿大产品加征50%关税；同时下令把加拿大产品排除在美政府采购计划之外。