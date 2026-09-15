美国最高法院驳回特朗普总统限制邮寄选票的请求，特朗普猛烈抨击最高法院“糟糕透顶”，并指责最高法院屈服于民主党人的压力。

法新社报道，特朗普星期二（9月15日）在Truth Social平台上发文说：“某些大法官被这些疯狂且堕落的民主党人吓破了胆，完全无法展现出拯救我们美国所需的勇气。”

他也说，这届最高法院受到激进左翼的胁迫与诱导，作出了让美国倒退至少一百年的裁决，“这必将成为历史上因作出某些最具破坏性、伤害性和危害性的裁决而臭名昭著的法院。”

特朗普形容法院裁决“糟糕透顶”，且“极具政治色彩”。

特朗普也写道：“这对共和党和美国本身都是一次重大损失，也让激进左派‘民主党骗子’在邮寄选票上作弊变得容易得多，如今他们可以放手去做了！最高法院真的让我们的国家失望了！”

特朗普于3月签署一项旨在限制邮寄投票的行政命令，他声称这个方式容易滋生舞弊，但并未提供证据支持这个说法。该命令随即引发多起法律诉讼。

由民主党人主政的州对政府提起诉讼，理由是根据美国宪法，选举管理的广泛控制权归各州所有，而非联邦政府。

大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）在星期一（14日）晚间发声明说，特朗普的计划从长远来看或许合法，但“州和地方选举官员没有足够的时间在（中期）选举前合理地实施这一规则”。

在九名大法官组成的最高法院中，只有两名保守派大法官提出异议。

这场围绕邮寄投票的争议，加上约12个州正在进行的党派重划选区之争，都发生在11月3日选举前夕，因此具有重大政治影响。

目前共和党在国会仅占微弱多数，随着特朗普的支持率持续疲弱，加上选民对生活成本高企以及与伊朗持续战争感到不满，民主党被看好夺取众议院控制权，并可能拿下参议院。