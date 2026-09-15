美国财政部长贝森特说，他将于本周末会见中国副总理何立峰，为下周中美元首会晤做准备。

路透社报道，贝森特星期二（9月15日）在众议院金融服务委员会的听证会上说，美国总统特朗普与中国国家主席习近平将继续就伊朗问题，以及中国与德黑兰之间的金融联系展开讨论。华盛顿方面一直试图将伊朗排除在西方金融体系之外。

当被问及如何防止德黑兰规避美国制裁时，贝森特告诉议员们，华盛顿发出的警告已引起对方重视。“我们已经制裁三家银行。我们与中方进行了一些非常好的私下沟通，我期待本周末与中国副总理何立峰会面时，这些沟通能继续进行。”

他也说：“我相信在习近平访问期间，这种沟通也将持续。”

观察人士此前预计，贝森特与何立峰将在9月中旬会面，为特朗普与习近平的会晤铺平道路。

一名知情人士早些时候告诉法新社，双方可能就人工智能问题进行讨论，但贝森特星期二并未详细说明周末会晤的具体议程。

贝森特此前曾誓言要在经济上切断德黑兰的命脉；而中国是伊朗最重要的经济伙伴之一。

中美元首今年5月在北京会晤时，特朗普曾宣布邀请习近平在9月24日访美，以举行年内第二场峰会，但中国至今尚未正式宣布习近平的访美行程。