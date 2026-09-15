英国、美国和荷兰联合发布网络安全通告，详细披露一个与伊朗政府有关的间谍软件，主要针对异议人士、活动人士和记者。

路透社报道，英国国家网络安全中心（NCSC）星期二（9月15日）说，与伊朗政府有关联的网络攻击者利用一种名为“CHOSEN BRICK”的间谍软件，通过WhatsApp和Telegram等通讯平台发起“鱼叉式网络钓鱼（spear-phishing）”攻击，窃取电邮、个人信息及其他机密资料。

NCSC行动部门主任奇切斯特（Paul Chichester）在声明中说：“这项网络攻击行动的细节，揭示了伊朗如何无情地利用数码监控来打压批评政府的人士，包括窃取电邮和信息，以及访问电子设备，以达到其目的。”

根据这份通告，这款恶意软件可从联系人名单、电邮和社交媒体账号收集资料、截取屏幕内容，并访问设备的麦克风。NCSC说，一些受害者的个人资料后来出现在亲伊朗的泄密网站上。

NCSC说，攻击者经常在通讯应用上冒充受害者信任的联系人，并针对不同目标设计不同的诱骗方式。有时，他们还会使用伪造文件，包括虚构的核磁共振（MRI）检查结果，诱骗受害者下载恶意软件。

NCSC与美国联邦调查局（FBI）及荷兰情报机构AIVD说，伊朗“几乎可以肯定”正通过网络手段来辅助当局镇压被视为威胁的目标人物。

美国联邦调查局在通告中说，当局曾在今年3月发出警告。据称，伊朗情报与安全部（MOIS）利用这种恶意软件收集目标资料的行动，而这些资料后来被一个名为“Handala Hack”的黑客组织账号发布到网上。

自伊朗战争爆发以来，“Handala Hack”已针对多家美国企业和个人发动网络攻击，包括今年3月对总部位于密歇根州的医疗用品和服务供应商史赛克（Stryker）发动网络攻击，以及同月泄露美国联邦调查局局长帕特尔（Kash Patel）的个人电邮。