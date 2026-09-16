（水原法新电）韩国“灰色数码鸿沟”问题严重，许多老年人因不会使用自助终端机付账、用手机应用叫车等，而在日常生活中面临诸多不便。韩国政府正采取行动弥合这种鸿沟，包括为银发族开办数码技能培训课程。

去年一项全国调查显示，由于缺乏数码技能，韩国60岁以上人群中有60%在使用公共与商业服务时面对困难。相较之下，这一比率在40岁以下人群中仅为6%。

另一项调查显示，韩国有近90%的德士司机使用叫车应用载客，但与此同时，60岁以上韩国人中有超过八成仍习惯在路边招手打车。

一名71岁退休公务员说，他试过在首尔街头站了30分钟都打不到车，因为经过的德士都被附近的年轻人用手机应用叫走了，这让他“感觉自己真没用”。

韩国老年人在政府开办的数码技能培训课程上，与机器人对手对弈五子棋。（法新社）

这名退休老人最近参加了政府开办的数码生存技能培训课程。他的培训班同学、79岁的黄顺熙也抱怨：“没有智能手机应用或自助终端机，就什么都做不了……这对老年人来说太难了。”

专家指出，数码鸿沟还可能构成现实威胁，使老年人容易遭受网络诈骗等高科技犯罪的侵害，并妨碍他们获取医疗服务。

首尔江南大学教授金正根说，韩国的代际数码鸿沟似乎比其他国家更大。与许多西方国家长达数百年的工业化进程相比，韩国在短短数十年里经历了高度压缩的工业化。目前，韩国已步入所谓的超高龄社会，65岁以上人口占比超过20%。

金正根指出：“我们有很多老人是在许多人没有电力、固定电话或正规教育的时代长大的。”

韩国政府为老年人开办的数码技能课程内容实用，包括用自助终端机支付医院账单、向手机语音助手询问天气等。图为学员与机器狗互动。（法新社）

韩国自2020年便为老年人提供数码培训课程，受冠病疫情影响，当时有许多商业活动和服务转向了线上。

单是在2025年，当局就开办超过6万5000场培训活动，吸引约65万名60岁以上民众参加。