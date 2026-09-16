（华盛顿彭博电）美国人口普查局的研究显示，人工智能（AI）兴起后，受影响最大的大学专业，毕业生的就业机会和起薪明显下降，可能影响未来职业发展。

人口普查局经济学家分析2016年至2024年约29%的美国学士学位毕业生数据发现，AI聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出后，受影响程度最高的专业，毕业生的初次就业概率下降五个百分点，起薪也下降13%。

研究人员根据受影响程度，把大学专业分成10组。受影响最严重的一组中，电脑科学、信息系统和软件相关专业占多数。部分毕业生转到零售、餐饮等收入较低的行业，也拉低整体收入。研究人员说，这种收入跌幅与在严重经济衰退期间毕业所面对的收入损失相当。

研究指出，AI兴起可能长期影响年轻职场人士，尤其是AI相关专业毕业生。ChatGPT推出前，年轻人纷纷进入如今受AI影响较大的电脑相关领域，当时就业机会也跟得上毕业生人数。如今情况似乎逆转，受AI影响较大专业的毕业生，能否追上在大语言模型普及前毕业的人，仍有待观察。

纽约联邦储备银行数据显示，截至6月，应届大学毕业生失业率为5.7%，是所有大学毕业生2.9%失业率的近两倍。