美国国会非党派预算机构最新报告显示，美国对伊朗持续逾六个月的战争已耗资高达380亿美元（约483亿新元）。若战事继续延宕，预计每月还将追加30亿美元开支。

路透社报道，美国国会预算办公室（CBO）星期二（9月15日）发布的报告指出，根据截至8月1日的战费开支估算，美伊战争预计将导致美国2027年第一季度的通胀率推高0.5个百分点。

不断攀升的战争成本不仅使美国的弹药库存吃紧，推高能源价格，还引发人们对美国应对其他潜在冲突能力的担忧，并给本已捉襟见肘的联邦预算增加新的压力。

国会预算办公室公布的数额与战争部长赫格塞斯7月21日在参议院听证会通报的375亿美元接近。

国会预算办公室也指，大部分成本源于弹药的快速消耗，估计补充库存可能需要五年时间。路透社8月报道，美国在伊朗战争中已消耗了“几乎所有”远程精确制导导弹。

白宫发言人凯利将特朗普总统对伊朗发动的袭击定性为“果断行动”，旨在防止伊朗伤害美国人员或利益。她说，美军拥有“极其充足的军火、弹药和物资储备，足以实现并超越三军统帅的所有战略目标”。

五角大楼首席发言人帕内尔对报告中关于弹药短缺的结论提出异议。他说：“我们拥有所需的一切，能够在总统选定的时间和地点实施打击。”

据国会预算办公室报告，战争部并未配合国会财务审计人员的工作。