德国国防部长皮斯托里乌斯与美国战争部长赫格塞斯在华盛顿会晤，讨论了国防企业如何深化跨大西洋合作并提高武器产量。目前双方正致力于补充库存告急的防空导弹和纵深打击武器。

彭博社报道，皮斯托里乌斯和赫格塞斯星期二（9月15日）在五角大楼举行双边会谈期间签署一项政治协议，旨在深化两国国防制造商之间的合作，使欧洲企业能够通过授权许可生产特定的美国武器系统，反之亦然。

皮斯托里乌斯在与赫格塞斯会晤前发表声明说：“如果我们能更紧密地整合各自优势，就能以更快的速度、更大的规模，提供我们及北约盟友在威慑与防御方面急需的各类系统。通过这种方式，我们将增强德国、美国以及整个联盟的战备能力。”

皮斯托里乌斯提到现有的企业合作协议，正是得益于这些协议，德国才得以在本土生产美制F-35战斗机的机身部件以及“爱国者”防空系统的PAC-2制导导弹。

皮斯托里乌斯在会后告诉记者，关于德国计划采购“战斧”巡航导弹的具体细节仍有待敲定。他也说，德国和美国在欧洲安全关切问题上“立场一致”。

过去，赫格塞斯曾多次因伊朗战争和防务开支问题痛批北约盟友。然而此次他的态度罕见热情，盛赞了德国增加防务预算的举措，还对皮斯托里乌斯在推动北约新一轮防务负担分摊所发挥的领导作用表示感谢。

赫格塞斯说，“国防开支仅仅是第一步”，称德国需要将其“规模庞大且历史悠久的工业基础投入到共同防御事业中”。

他说，双方签署的美德协议将“显著加强我们双边的国防工业合作”。

德国国防部在会谈后发表声明称，正在讨论的其他项目包括：陆军战术导弹系统（ATACM）弹药、“毒刺”地对空导弹以及先进中程空对空导弹（简称AMRAAM）的合作事宜。