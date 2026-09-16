美国有线电视新闻网（CNN）报道，去年在美国佐治亚州韩国电动车电池厂的一次移民执法突击行动中被拘留的300多名韩国工人，正向美国政府发起法律挑战。

去年9月，美国当局在对现代-LG电池项目厂区进行的突击行动中逮捕了400多名厂区员工，其中超过300人为韩国公民。

CNN星期二（9月15日）报道，申诉方代表律师说，目前已开始向九个联邦机构提出行政赔偿要求。在正式提起联邦诉讼之前，这是法律规定的必经程序。

这些机构包括美国国土安全部、移民与海关执法局（ICE）、海关与边境保护局（CBP）、联邦调查局（FBI）、司法部及劳工部。

国土安全部发言人对路透社说：“作为针对非法雇佣行为及其他严重联邦犯罪指控的持续刑事调查的一部分，隶属于移民与海关执法局的国土安全调查处（HSI）执行了一项司法搜查令。”

他说，这项调查旨在追究违法者的责任并维护法治，但未直接针对韩国工人发起的法律挑战进行置评。

由于非工作时间，现代汽车未立即回应路透社的置评请求。

遭突袭的佐治亚州工厂由现代汽车和韩国LG新能源的合资公司运营。这场突袭被视为美国国土安全部历史上规模最大的一次单点执法行动。

现场的视频和照片显示，被捕的工人戴着手铐、腰缠铁链、脚套镣铐。这些影像流传开来，震惊了美国的重要盟友韩国。

由于工人们的手机也被当局没收，其中一些工人直到重获自由，才终于能向国内的亲人报信。