美国特朗普政府高级官员星期二（9月15日）与美国知名人工智能（AI）初创公司Anthropic PBC的一名高管会谈，讨论AI的安全风险。

彭博社报道，知情人士透露，Anthropic联合创始人兼首席算力官布朗（Tom Brown）与五角大楼首席技术官迈克尔（Emil Michael）及美国商务部长卢特尼克，进行视频会谈。

Anthropic拒绝对报道置评，白宫也未回应置评请求。

美国战争部一名官员在一份声明中说，战争部“与前沿AI企业保持联系，但对Anthropic的立场并未改变”。

Anthropic与特朗普政府的紧张关系近日再度升温。 9月12日，Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）发表了一篇3800字的博文，公开呼吁政府加强对AI的监管。他主张放缓最先进AI系统的研发速度，以便研究人员能更充分地评估和理解其潜在威胁。

阿莫迪的提议获得OpenAI首席执行官奥特曼（Sam Altman）和xAI创办人马斯克的支持，但招致总统特朗普的强烈抨击。特朗普说，所谓AI风险是“一个骗局”，并反对出台新规。

布朗近来已跃升为Anthropic在华盛顿的核心代言人。今年夏初开始在华盛顿崭露头角，他亲自牵头与美国官员展开一场至关重要的谈判，并最终成功促使政府解除对Anthropic最先进AI模型的出口管制。

本月初，他还与卢特尼克一同出席一场聚焦科技主题的二十国集团（G20）创新部长级会议，并公开赞扬特朗普对数据中心建设的支持。

另据路透社报道，一名知情者15日透露，英伟达首席执行官黄仁勋将出席特朗普为中国国家主席习近平举行的国宴。

习近平预计下周四（24日）在华盛顿与特朗普会晤。

黄仁勋14日在洛杉矶参加一场科技峰会的会谈时接到特朗普的来电。特朗普在电话中告诉黄仁勋和现场观众，人们对AI与数据中心的担忧，是“蠢民主党人”炮制的骗局；“唯一为此感到高兴的是中国”。

他还说，数据中心是未来20到25年里的“石油”，它的重要性将超越互联网。